Deferimento UFFICIALE: incubo penalizzazione nel campionato entrante

Deferimento UFFICIALE, nuovi guai all’orizzonte per il club, appena deferito dal Procuratore federale: ecco il comunicato della Figc.

Neppure il tempo di tirare un lungo sospiro di sollievo che sembrano esserci già nuovi guai all’orizzonte. No, niente a che vedere con l’incubo che i suoi tifosi hanno vissuto fino a qualche mese fa: il fallimento e la ripartenza dalla Serie D. Scongiurata definitivamente quell’ipotesi, la Sampdoria rischia di iniziare il prossimo campionato di B con una penalità.

La società blucerchiata – che nell’ultimo mese ha cambiato proprietà passando nella mani di Andrea Radrizzani, già proprietario del Leeds – deve fare i conti con il deferimento del Procuratore federale al Tribunale federale nazionale. Nel comunicato pubblicato dalla Figc si parla di violazione dell’art. 6 e dell’art. 33. Entro il 30 maggio la Sampdoria avrebbe dovuto versare parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023. Il rischio è dunque quello di partire con due punti di penalizzazione nel prossimo campionato di Serie B.

Deferimento UFFICIALE, la Sampdoria rischia due punti di penalizzazione

“L’inchiesta ha riguardato anche le rispettive posizioni dei legali rappresentanti pro tempore del club Gianni Panconi e Alberto Bosco – si legge nella nota ufficiale della Federcalcio – che, successivamente alla comunicazione di conclusione delle indagini, hanno formulato proposta di accordo ex articolo 126 del C.G.S. sulla quale la Procura Federale ha prestato il consenso. Il procedimento proseguirà secondo l’iter previsto”.

Potrebbe quindi partire “zoppa” l’avventura di Andrea Pirlo, ex giocatore e allenatore della Juventus, che dalla prossima stagione allenerà i blucerchiati. Dopo l’esperienza in Turchia alla guida del Karagumruk, Pirlo ha deciso di tornare in Italia, prefissandosi l’obiettivo di rilanciare la propria carriera e riportare in massima serie un club storico del calcio italiano.