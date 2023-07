Sky sgancia la bomba: “Ecco il prossimo acquisto della Juve”

Sky sgancia la bomba, Giuntoli proverà a rafforzare le fasce: l’ingaggio di Weah non può bastare. Ecco il nuovo nome del futuro diesse.

La data del raduno bianconero è fissata per il prossimo 10 luglio. Le agognate vacanze, insomma, stanno quasi per terminare. Per qualcuno, in realtà, sono già finite.

Stiamo parlando di Paul Pogba, che volontariamente ha deciso di rimettere piede in anticipo a Torino per iniziare a lavorare sodo in vista della prossima stagione. Il centrocampista francese sente di avere qualcosa da farsi “perdonare”. Lo scorso anno arrivò nel tripudio generale, accolto da quei tifosi che lo idolatrarono nella prima, fortunatissima, esperienza bianconera. Ma la prima stagione del cosiddetto “Pogback” si è rivelata un autentico disastro. Non per quanto riguarda le prestazioni in campo, ma per via degli infortuni che continuano a tormentare il giocatore transalpino. La speranza è che quest’anno possa avere quantomeno l’occasione di dimostrare che la Juventus non ha fatto un errore a puntare di nuovo su di lui, a distanza di sei anni dalla sua cessione al Manchester United. Chi invece non sarà presente al raduno è Juan Cuadrado, il cui contratto non è stato rinnovato.

Sky sgancia la bomba, Giuntoli vuole Holm dello Spezia

Il colombiano e la Juventus hanno deciso di prendere strade diverse, dopo otto lunghi anni. Una decisione tutt’altro che sorprendente, visto che a maggio El Panita ha compiuto 35 anni e l’intenzione del club bianconero è quella di ringiovanire la rosa.

Cuadrado lascia orfana la fascia destra, anzi no. Il primo acquisto della Juventus è Timothy Weah, un’ala che nell’ultima stagione ha imparato a giocare anche a tutta fascia. Ma lo statunitense non può bastare. Ecco perché tra i primi colpi di Cristiano Giuntoli potrebbe esserci un esterno. Secondo Sky Sport, il profilo che piace all’ex direttore sportivo del Napoli è Emil Holm, nazionale svedese di proprietà dello Spezia. Un giocatore apprezzato principalmente per la sua enorme duttilità. Lo scandinavo, classe ’00, è destinato a lasciare la Liguria, anche se prima dovrà recuperare dall’infortunio rimediato lo scorso febbraio.