Calciomercato Juventus, conferma ufficiale: “Tornerebbe volentieri”

Le parole dell’agente non sono affatto passate inosservate: come può cambiare il mercato della Juventus, alla ricerca di soluzioni importanti.

Provare a scandagliare occasioni interessanti in entrata e in uscita, due binari i cui reciproci punti di contatto non possono e non devono essere trascurati. La volontà di puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri unita all’esigenza di rispettare parametri economici stringenti. Queste le direttrici lungo le quali Giuntoli incardinerà la sessione estiva di calciomercato della Juve.

Questa settimana dovrebbe regalare interessanti novità in uscita per i bianconeri. Qualcosa sembra muoversi soprattutto sul fronte Zakaria, che ha calamitato l’interesse di diversi club soprattutto in Premier League, con il West Ham pronto a sferrare l’assalto decisivo per far saltare il banco. Fari puntati anche sull’evolvere della situazione legata a Mckennie ed Arthur, dalle cui uscite la Juve spera di ricavare un importante tesoretto. Proprio della situazione relativa al centrocampista brasiliano ha parlato il suo agente Federico Pastorello, che intervistato ai microfoni di calciomercato.it ha svelato: “Arthur? Stiamo lavorando con la Juve per il ritorno in Premier: lui tornerebbe volentieri ma purtroppo è ancora presto:”