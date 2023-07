30 milioni di euro a stagione, risposta lampo: ha scelto la Juventus

L’affare in Premier League si può sbloccare per la Juventus: il centrocampista sarebbe disposto a trasferirisi a Torino ma servono 30 milioni

La Juventus sta lavorando su diversi nomi per rinforzare il centrocampo. Non avendo riscattato Leandro Paredes, si è liberato uno slot che i bianconeri vogliono occupare con un giocatore che sposti gli equilibri.

Nei piani del club bianconero c’era il nome di Davide Frattesi che, però, ha scelto l’Inter. Adesso l’obiettivo numero uno, oggetto del desiderio ormai da diverse stagioni, è Sergej Milinkovic-Savic ma la Lazio non lo lascerà andare per una cifra inferiore ai 35 milioni di euro. Un altro profilo che piace molto alla Vecchia Signora è Thomas Partey, classe ’93 dell’Arsenal. Molto diverso per caratteristiche rispetto al Sergente ma un giocatore di grande quantità che potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. Si inserisce perfettamente in un centrocampo a tre come mezz’ala ma può giocare anche da mediano in una linea a due. Il ghanese ex Atletico Madrid ha grande esperienza a livello internazionale, una prerogativa che potrebbe far molto comodo a un reparto giovane come quello bianconero, composto da giocatori come Miretti, Fagioli, Locatelli.

Thomas Partey apre alla Juventus: servono 30 milioni

Anche l’Arabia Saudita sta corteggiando Thomas ma l’entourage del calciatore ha fatto spere che al momento il ghanese non sta prendendo in considerazione un trasferimento in Saudi Pro League.

Sia Al-Ahli che Al-Khaleej e Al-Nassr sono sulle tracce del centrocampista che, però non sembra intenzionato ad approdare nel campionato saudita. L’Al-Nassr, fresco dell’acquisto di Marcelo Brozovic, avrebbe addirittura provato a offrire 30 milioni ai Gunners. Con l’arrivo di Declan Rice all’Arsenal, investimento da circa 115 milioni, Thomas Partey non ha più il posto garantito e deve cominciare a valutare anche altre opzioni. La Juventus è una di queste e permetterebbe al calciatore di misurarsi anche con un nuovo campionato. Thomas ha un contratto fino al 2025 col club londinese che, però, chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo andare. Quest’anno con 33 presenze e 3 gol ha contribuito alla splendida stagione della squadra di Arteta che ha sfiorato la vittoria del titolo, arrendendosi ai colossi del Manchester City. Qualora dovesse lasciare Londra, come riporta CBS Sports, Thomas sarebbe disposto a un trasferimento alla Juventus. Bisognerà capire quanto i bianconeri siano disposti ad assecondare la richiesta economica dell’Arsenal.