Segna, crea e inventa: Giuntoli ‘delizia’ la Juve, jolly da 25 milioni

Giuntoli ed il suo primo colpo. E’ a Torino da due giorni eppure sembra già aver assorbito in pieno lo spirito-Juve. Al lavoro e pronto al suo primo, vero colpo.

Fantasia ma, soprattutto, competenza. E’ questo il segreto di Cristiano Giuntoli ad ascoltare coloro che lo conoscono bene. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, ultimo allenatore a far vincere lo scudetto alla Juventus ed ora sulla panchina della Lazio.

Cristiano Giuntoli è arrivato da un paio di giorni alla Continassa. Ha visitato in lungo e largo il mondo-Juve, realizzato sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Chissà quali sensazioni avrà provato il dirigente fiorentino entrando al J-Museum, con il suo carico di storia e di trofei. Da due anni le bacheca riservate alla prima squadra sono desolatamente vuote. Un tempo infinito per le abitudini del popolo bianconero.

Pur di arrivare a Torino il più presto possibile il dirigente toscano ha rinunciato a parte dei compensi, che pur gli spettavano, dati i risultati raggiunti. La sua voglia di Juventus sembra sposarsi perfettamente con il desiderio di ritornare immediatamente alla vittoria che brama nella tifoseria bianconera. Il suo lavoro è già iniziato ed è pronto a calare il suo primo colpo “alla Giuntoli”. Di chi si tratta?

Giuntoli ed il suo primo colpo

Nel suo primo anno di Juventus, Cristiano Giuntoli non avrà il suo Dream Team di collaboratori accanto a sé. Per quello dovrà attendere il 1° luglio 2024. Intanto, però, ha un giovane in gamba che si è fatto già ben volere per alcune operazioni di mercato portate a buon fine, Giovanni Manna.

Nella Juventus che verrà ampio spazio sarà dato ai giovani. Sia coloro che fanno già parte della Next Generation e che si sono affacciati con successo in prima squadra, sia coloro i quali saranno acquisiti con le future operazioni di mercato. I giovani talenti rappresentano i profili ideali per il nuovo responsabile dell’Area tecnica bianconera. Un nome è presente da tempo nella sua testa. Un nome che intende acquisire per la Juventus.

Cristiano Giuntoli lo ha seguito inizialmente per il Napoli. Ora che il suo orizzonte professionale si è spostato alla Juventus, l’ombra di Rodrigo Sanchez, attaccante spagnolo, classe 2000, del Betis Siviglia, sembra seguirlo passo dopo passo. Potrebbe essere il giovane attaccante esterno il primo colpo “alla Giuntoli” di Cristiano Giuntoli. Portare a dama tale operazione non sarà comunque facile.

Rodrigo Sanchez è legato al club spagnolo fino al 30 giugno 2026 e ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, comunque trattabile. La Juventus è alla ricerca di un esterno tecnico, capace di puntare, saltare l’uomo ed offrire assist invitanti per gli attaccanti. Caratteristiche e compito svolti da Angel Di Maria, ma soprattutto, da Juan Cuadrado. Entrambi non ci saranno più la prossima stagione. Pertanto occorre provvedere con un colpo “alla Giuntoli”.