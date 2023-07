Dal Milan alla Juventus: l’offerta ‘stordisce’ Allegri

E’ sempre il calciomercato a tenere banco in questa fase dell’anno, con tante trattative che vedono coinvolta anche la Juventus.

Non potrebbe essere altrimenti in considerazione del fatto che la società bianconera intende voltare pagina dopo l’ultima deludente stagione. Che si è conclusa con zero trofei in bacheca e un settimo posto in classifica (arrivato per via della penalizzazione) che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti.

La nuova missione è quella di puntare allo scudetto ed è per questo motivo che nel corso di questa estate i tifosi si aspettano tanti movimenti in entrata in casa Juventus. Allegri aspetta rinforzi ma nello stesso tempo sa benissimo che alcuni investimenti saranno possibili solo se ci saranno cessioni. Indispensabili per fare cassa e per alleggerire il monte ingaggi.

Juventus, sfuma Mazraoui: è stato offerto al Milan

Una delle priorità del club torinese in questa finestra di trasferimenti estiva è quella di rinnovare il pacchetto degli esterni difensivi. Specie a destra, se si considera che Cuadrado è stato lasciato libero da vincoli dopo la scadenza del suo contratto e De Sciglio è alle prese con un serio infortunio. Si è parlato di Mazraoui come possibile colpo in quella zona del campo.

Christian Falk, giornalista della Bild, nel corso di un intervento a CaughtOffside ha parlato proprio del futuro dell’esterno marocchino. Spiegando come Mazraoui, così come il centrocampista centrale Gravenberch, sarebbero stati offerti al Milan. Il Bayern Monaco infatti sembra intenzionato a cederli entrambi e i rossoneri starebbero pensando a queste due possibilità. Mazraoui nei mesi scorsi è stato più volte accostato alla Juventus, che così rischia di veder sfumare un altro possibile obiettivo.