Offerta Inter rifiutata: Lukaku alla Juve, cifre pazzesche

Offerta rifiutata che, a questo punto, cambia letteralmente le carte in tavola sul futuro dell’attaccante belga.

Come si evince dalle ultime indiscrezioni estere, direttamente da ‘Nizar Kinsella’ su Twitter, il club inglese Chelsea avrebbe rifiutato l’ultimo approccio dell’Inter per l’attaccante Romelu Lukaku.

Juventus su Lukaku: 40 milioni di sterline

Come si legge, infatti, dall’indiscrezione, la Juventus e l’Al-Hilal potrebbero essere le possibili destinazioni per Romelu Lukaku. Tuttavia, è importante sottolineare che il Chelsea non è attualmente disponibile a cedere il giocatore in prestito e, dunque, l’unico modo per averlo e pagarlo cash, cercando di soddisfare la richiesta dei blues.

L’Inter ha manifestato un interesse concreto nel poterlo riavere un’altra stagione, dopo la sua esperienza positiva con la maglia nerazzurra che gli ha permesso, comunque, una finale di Champions League nonostante alti e bassi stagionali anche dovuti ad infortuni. Tuttavia, il Chelsea avrebbe respinto l’ultimo approccio del club italiano. I Blues hanno fissato un prezzo di almeno 40 milioni di sterline per Lukaku, rendendo chiaro che non sono disposti a lasciarlo partire a meno di un’offerta sostanziosa ma soprattutto evitando a tutti i costi il prestito del giocatore. Se l’Inter non sarà in grado di soddisfare la richiesta economica del Chelsea, la Juventus e l’Al-Hilal potrebbero entrare in gioco come possibili destinazioni per l’attaccante belga. La Juventus, in particolare, è alla ricerca di rinforzi in attacco e Lukaku potrebbe essere il profilo ideale per la squadra di Allegri.