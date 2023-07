Parisi alla Fiorentina, anzi no: il sì alla Juventus è un’autostrada

Duello di mercato in Serie A tra le due rivali storiche: Juventus e Fiorentina si contendono il gioiello

La Juventus lavora anche sul fronte esterni. Alla luce dell’addio di Juan Cuadrado e di quello prossimo di Alex Sandro, Massimiliano Allegri ha bisogno di forze fresche sulle corsie.

Il neo acquisto Timothy Weah potrebbe essere impiegato come esterno destro a tutta fascia, ma a sinistra c’è ancora da aggiungere qualcosa. I nomi che la società sta valutando sono diversi. Nelle ultime settimane i bianconeri hanno sondato il terreno per l’ex Atalanta, Castagne, reduce dalla stagione in Premier League col Leicester. Anche in Italia, però, la società tiene gli occhi aperti e uno dei profili che più ha attirato l’attenzione è quello di Fabiano Parisi.

Juventus, duello con la Fiorentina per Parisi: l’Empoli chiede 15 milioni

Negli ultimi giorni anche la Fiorentina si è inserita prepotentemente nella corsa a Fabiano Parisi.

La Viola cerca un’alternativa a Biraghi e sta lavorando per strappare il classe 2000 al club toscano con cui di recente ha sviluppato l’operazione Zurkowski. La Juventus da tempo è sulle tracce del terzino classe 2000 ma il recete inserimento della Fiorentina ha complicato la situazione. Come sottolineato da DAZN, però, i bianconeri non intendono mollare la presa per Parisi.

La valutazione dell’Empoli per il suo terzino, però, è di 15 milioni di euro. Il club toscano non è disposto ad accettare contropartite ma vuole solo cash per cedere Parisi. Il duello di mercato tra Juventus e Fiorentina è a tutti gli effetti aperto, anche se la squadra di Vincenzo Italiano ci prova già da diversi mesi. Anche durante il mercato di gennaio si era fatta avanti ma adesso ha decisamente concretizzato il suo interesse e sembra in leggero vantaggio sui bianconeri. Parisi sta acquisendo uno status importante sia in Serie A che con la maglia della nazionale e adesso in Serie A c’è la fila per ingaggiarlo. L’Empoli, però, è bottega cara e servirà uno sforzo concreto per portarlo via.