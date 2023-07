Il dopo Vlahovic ‘canta’ 55 milioni: Juventus allo scoperto

Arriva la sentenza sul sostituto di Dusan Vlahovic per l’attacco della Juventus: affare caldo per il bomber

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo, alla luce dell’ufficialità di Cristiano Giuntoli, pronto a prendere le redini delle operazioni.

I bianconeri stanno lavorando su diverse operazioni in uscita ma guardano con grande attenzione ai propri obiettivi in entrata che il nuovo direttore sportivo cercherà di portare a Torino.Il giornalista Fabio Santini ha parlato ai microfoni di TV Play-calciomercato.it, soffermandosi sul mercato della Juventus. Nello specifico si è focalizzato sulla questione Dusan Vlahovic che continua a rimanere al centro del mercato e potenziale giocatore in uscita in questa sessione estiva.

Juventus, la rivelazione: “Se parte Vlahovic può arrivare Jonathan David”

Il centravanti serbo ha tanti corteggiatori in giro per l’Europa; dal Real Madrid all’Atletico, dal Bayern Monaco al Chelsea.

In realtà, però, non è ancora arrivato l’affondo decisivo da parte di uno di questi club. La Juventus parte da una richiesta di circa 60-70 milioni di euro ma si sta già attrezzando per trovare l’eventuale sostituto. Santini ha anche fatto il nome di chi potrebbe essere l’erede del serbo per prendere le redini dell’attacco bianconero. Di seguito le sue dichiarazioni: “Se la Juventus dovesse vendere Vlahovic andrà su Jonathan David. Oggi ne parlava anche il Corriere dello Sport. David ha il contratto in scadenza con il Lille il 30 giugno 2025 e ha 23 anni. È chiaro che se dovesse vendere sia Vlahovic che Chiesa, la Juventus avrà una certa somma e potrà presentarsi alle porte della Lille e affrontare il tema dei 60 milioni, che poi diventeranno 50 o 55 per acquistare il giocatore statunitense”.

Il nome di Jonathan David è nel mirino della Juventus ormai da tempo, se pur la richiesta del Lille sia decisamente alta. La Vecchia Signora, però, ha già portato a termine l’affare Weah con il club francese e quindi potrebbe avere una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza per il classe 2000 di Brooklyn. Il giornalista ha anche toccato la questione legata a Rasmus Hojlund, altro nome che stuzzica molto la dirigenza bianconera. “Mentre stiamo parlando, Hojlund ha già un piede in Premier League perché è vicinissimo al Manchester United quindi credo che forse già entro stasera l’operazione si farà”.