La Juve ne piazza un altro: sarà un avversario di Zakaria

La Juve ne piazza un altro, Giuntoli si è già messo al lavoro: la questione relativa alle cessioni è quella più urgente.

Ultimo fine settimana di vacanze per i giocatori della Juventus. Da lunedì prossimo i campi della Continassa ricominceranno lentamente a ripopolarsi.

Non tutti saranno a disposizione di Massimiliano Allegri. Chi è stato impegnato fino a metà giugno con le rispettive nazionali arriverà con qualche giorno di ritardo. Il raduno è previsto per il 10 luglio ma a fine mese la Signora tornerà già in campo per affrontare le prime amichevoli. Il tecnico livornese si aspettava probabilmente altri acquisti oltre a quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille per circa 12 milioni di euro. Ma il mercato dei bianconeri è stato frenato anche dalla vicenda Giuntoli. La società, infatti, contava di poter arruolare entro metà giugno l’ex direttore sportivo del Napoli. Ma il tira e molla, lunghissimo, tra il dirigente e il presidente Aurelio De Laurentiis ha ritardato l’approdo a Torino dell’attuale responsabile dell’area sportiva, ufficializzato solamente ieri. Giuntoli è in ogni caso già al lavoro per risolvere le questioni più urgenti.

La Juve ne piazza un altro, Aston Villa e Wolverhampton su Arthur

In questo momento in cima alle priorità dell’ex diesse del Napoli ci sono le cessioni. La Juve ha bisogno di liberarsi per continuare ad inseguire i suoi obiettivi.

Tra i giocatori che lunedì si rivedranno alla Continassa c’è anche Arthur, il centrocampista brasiliano che ha trascorso l’ultima stagione a Liverpool. L’avventura inglese del regista acquistato nell’estate 2020 dal Barcellona si è rivelata un autentico flop. Il nazionale verdeoro ha giocato a malapena qualche minuto prima di infortunarsi nuovamente ed essere di nuovo costretto ad operarsi. A quanto pare, però, l’Inghilterra non gli è dispiaciuta, visto che sta facendo di tutto per tornarci. Secondo il quotidiano catalano El Mundo Deportivo, l’entourage di Arthur è impegnato a vagliare le proposte di due club di Premier League, l’Aston Villa e il Wolverhampton.