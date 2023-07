La Juventus non cambia allenatore, anzi rilancia: doppia firma UFFICIALE

Juventus, alla fine i bianconeri verranno riconfermati. Tutti i dettagli svelati direttamente nel comunicato del club.

Massimo Brambilla e Paolo Montero avanti con noi ⚪️⚫️ Ufficiali i rinnovi dei due allenatori, rispettivamente con la Juventus Next Gen e con l’Under 19, fino al 30 giugno 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ Qui sotto le loro parole! 👇 — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2023

Ufficiali i rinnovi dei due allenatori, rispettivamente con la Juventus Next Gen e con l’Under 19, fino al 30 giugno 2024. Per la gioia di tutti, club, dirigenti ma soprattutto dei tifosi. Anche in prima squadra, Allegri, sembra essere riconfermato. Vedremo dunque se i risultati arriveranno sul campo e se nuovi, giovani, talenti usciranno dal vivaio com’è già successo con quelli presenti in prima squadra. C’è ottimismo in merito e la Juventus non vede l’ora di cominciare la nuova stagione con i propri allenatori. Gli obiettivi sono il massimo risultato da subito. Con la piena consapevolezza delle proprie capacità. Già idolo dei tifosi quando era giocatore, Paolo Montero, come tecnico della Next Gen, sembra avere il phisique du role ideale, chissà se l’ex difensore della Juventus non possa, un giorno, diventare anche allenatore della prima squadra. Sicuramente i risultati sembrano dalla sua e i tifosi sono contenti di questa conferma, così come quella di Massimo Brambilla, anche lui decisamente entusiasta del suo percorso con i giovanissimi. Molti giocatori, infatti, cresciuti proprio in bianconero sono esplosi in prima squadra e il filone sarà questo anche per le prossime stagioni.