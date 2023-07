Pagano la clausola per Zaniolo: fulmine a ciel sereno Juventus

Pagano la clausola per Zaniolo: incontro fissato nei prossimi giorni per l’ex Roma nel mirino della Juventus. Ecco chi lo sta per fare

Le sirene arabe non suonano solamente per quei giocatori che ormai sono quasi alla fine della loro carriera e che vedono quel campionato come un anticipo sulla pensione dorata. Ma a quanto pare suonano anche per elementi giovani – lo abbiamo già visto – e uno di questi potrebbe essere Nicolò Zaniolo.

Sì, secondo le informazioni riportate da fotomac, l’Ah Hilal di Jesus, ha messo nel mirino Zaniolo. E da quelle parti la clausola rescissoria di 35milioni di euro non fa paura per nulla, tant’è che sarebbero disposta a pagarla in maniera immediata soprattutto se il giocatore dovesse dare il proprio assenso al trasferimento. Non si conoscono per il momento quelle che potrebbero essere le cifre del possibile stipendio di Zaniolo, ma a occhio non dovrebbe essere poco.

Calciomercato Juventus, l’Al Hilal su Zaniolo

E siccome l’idea forse a Zaniolo piace, secondo il portale che ha svelato questa notizia c’è da sottolineare pure il fatto che, nelle prossime ore, ci potrebbe essere un incontro tra il club arabo e gli agenti di Nicolò per capire quali sono le richieste, la prima offerta, e capire soprattutto se ci sono i margini di un punto d’incontro.

Insomma, un fulmine a ciel sereno in casa Juventus dopo l’arrivo di ieri di Giuntoli che ha preso in mano in maniera ufficiale la situazione. Una scelta di vita, come sappiamo benissimo, quella che dovrà prendere Zaniolo che comunque nell’ultima intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport aveva aperto ad un ritorno in Italia. Ma davanti a chissà quanti soldi è sempre difficile dire di no.