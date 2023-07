Accordo Juventus-UEFA: arriva la sentenza definitiva

Juventus e Uefa avrebbero raggiunto un principio d’accordo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli del caso che riguarda i bianconeri.

Come si legge, la Juventus avrebbe raggiunto l’accordo con la UEFA per quanto riguarda la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione, che saranno l’obiettivo prioritario per tornare al vertice anche in Europa.

Come scrivono da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, si dovrebbe arrivare “Tra qualche giorno ad una decisione che vedrà i bianconeri esclusi dalla Conference League, per una squalifica dalle competizioni europee che durerà però solo una stagione.

Juve fuori dalla Conference per ritornare nella prossima stagione

Sempre dal quotidiano sportivo si comunica che, in questo modo, sarebbe salva la partecipazione dei bianconeri per la prossima stagione, ovviamente, a patto di arrivare tra le prime 4 in campionato, alla nuova Champions League, che promette di garantire maggiori guadagni alle squadre partecipanti.

Dunque se dovesse confermarsi questa situazione, almeno per questa stagione, la Juventus rinuncerà definitivamente alla competizione europea. La Conference arrivata dopo la penalizzazione di 10 punti che ha scaraventato i bianconeri da qualificati in Champions sicuri ad, appunto, qualificati in Conference, potrebbe vederli fuori definitivamente almeno per questa stagione per chiudere, così, definitivamente la situazione e ritornare protagonisti dalla prossima stagione, laddove l’Europa ritornerà essenziale. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità in merito con la speranza di vedere i bianconeri protagonisti in campionato magari con il ritorno alla vittoria del campionato dopo diverse stagioni e la speranza di vincere, di nuovo, in Serie A. Proprio come il primo anno dell’era Conte dove poi i bianconeri inaugurarono una serie di successi consecutivi, facendola diventare la squadra dei record. Certamente gli acquisti con Giuntoli appena arrivato saranno essenziali in tal senso. Attendiamo impazienti la decisione per capire meglio come sarà la nuova stagione.