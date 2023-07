Calciomercato Juventus, salta la cessione: “spedito” in Next Gen

Calciomercato Juventus, niente prestito per il calciatore bianconero: inizialmente verrà aggregato alla Next Gen in Serie C.

Riparte la Juventus. La nuova stagione dei bianconeri inizia in una giornata torrida torinese: questa mattina gran parte dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri (eccetto i nazionali) si sono ritrovati al quartier generale della Continassa. Le vacanze, anche se non per tutti, sono ufficialmente terminate. È il momento di rincominciare a sudare sul campo.

Restano, in ogni caso, numerosi punti interrogativi. Come quello che riguarda la partecipazione o meno alla Conference League. La Signora, per effetto della penalizzazione di 10 punti, è arrivata solamente settima (ma non sul campo) nell’ultima Serie A, qualificandosi alla terza competizione continentale per ordine d’importanza. Non è detto, però, che la giochi, visto che sul club bianconero incombe la spada di Damocle dell’esclusione da parte dell’Uefa. Il massimo organo calcistico europeo – almeno così sembra – potrebbe prendere provvedimenti, estromettendo la Juventus dall’Europa a causa della sentenza emessa dalla giustizia sportiva italiana sul caso plusvalenze. Nel caso in cui dovesse arrivare la sanzione, la rosa dovrà essere giocoforza ulteriormente sfoltita.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge resta a Torino

Già, 40 giocatori al momento sembrano decisamente troppi, soprattutto se la Juventus sarà impegnata solo in campionato e in Coppa Italia.

Non vorremmo essere nei panni di Cristiano Giuntoli, nuovo responsabile dell’area sportiva, che nelle prossime settimane sarà chiamato a “facilitare” la partenza di diversi elementi che non rientrano più nel progetto tecnico. Dovrebbe invece restare a Torino Kaio Jorge, il 21enne brasiliano che la Juventus acquistò due anni fa dal Santos. Finora ha giocato con il contagocce, anche a causa di un brutto infortunio che gli ha fatto saltare una stagione intera, la scorsa. Kaio Jorge è stato uno dei primi a tornare in Italia e sta lavorando sodo per recuperare la forma migliore. Come riporta Tuttojuve.com, per adesso è tramontata l’idea del prestito: inizialmente verrà aggregato dalla Next Gen.