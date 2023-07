30 milioni per l’erede di Chiesa: scontro frontale con la Juventus

L’erede di Chiesa ha già un volto e un nome: si tratterebbe di un giocatore che costerebbe ai bianconeri 30 milioni.

Stando alle ultime indiscrezioni, Lazio e Juventus, sarebbero le due big che stanno monitorando Domenico Berardi del Sassuolo, giocatore già identificato come possibile ‘erede’ di Chiesa in caso di cessione dell’esterno italiano.

ormai storica bandiera del Sassuolo, Domenico Berardi, lascerebbe la squadra soltanto davanti ad una cifra importante. Questo in corso potrebbe essere il mercato giusto per un addio del fantasista agli emiliani, ma i 30 milioni di euro chiesti da Carnevali, sottolinea Il ‘Messaggero’, bloccherebbero già la rivale dei bianconeri, cioè la Lazio di Lotito.

Juventus ‘regina’ del mercato: Berardi a 30 milioni

Il club bianconero sarebbe disposto a sborsare circa 30 milioni di euro per portare il giocatore a Torino. Il giocatore non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, ha dimostrato il suo valore negli ultimi anni, diventando uno dei protagonisti della squadra emiliana. Con le sue abilità tecniche, velocità e capacità di finalizzazione, Domenico potrebbe essere il player ideale al momento giusto, in vista della volontà del club di ritornare ai vertici italiani ma soprattutto di ritornare protagonisti anche in Champions League nella prossima stagione.

Il prezzo di 30 milioni di euro sembra essere una cifra ragionevole per un calciatore di talento come Berardi. Il Sassuolo potrebbe essere disposto a trattare la cessione del loro top player, considerando l’offerta finanziaria interessante e la volontà di Berardi di affrontare una nuova sfida in una squadra di alto livello che già in passato l’aveva cercato a più riprese. Non ci resta, dunque, che attendere un ulteriore verdetto sulla questione relativa al futuro erede di Chiesa, in caso di cessione dell’esterno.