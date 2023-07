“Me ne sarei liberato prima”: De Laurentiis cuore infranto, stoccata a Giuntoli

“Me ne sarei liberato prima”, le parole di De Laurentiis alla presentazione della maglia del Napoli: arriva la stoccata a Giuntoli

Oggi a Napoli, dentro una nave da crociera, c’è stata la presentazione delle maglie ufficiali della squadra campione d’Italia ai propri tifosi. Ed è stata anche ovviamente la prima uscita di De Laurentiis dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, il dirigente che da un poco di giorni è dentro la Continassa.

All’ombra del Vesuvio le parole di Giuntoli che si è detto juventino da sempre hanno fatto molto rumore, tant’è che è stato subito attaccato dal popolo azzurro che non gli hanno perdonato le sue parole. Parole che sono ovviamente giunte anche all’orecchio di De Laurentiis, che ha commentato, lanciando una frecciata a quello che fino a pochi giorni fa è stato uno dei più stetti collaboratori.

“La juventinità di Giuntoli? Mi ha sorpreso, se l’avessi saputo me ne sarei liberato prima – ha aggiunto -. Garcia è al centro del villaggio, avrà tutto il mio supporto”. Questa la frase del massimo dirigente azzurro che ovviamente lascia trapelare un certo amaro in bocca a DeLa.

Insomma, non inizia nel migliore dei modi – almeno in Campania – la nuova avventura professionale di Giuntoli alla Juve. Eppure in tutto questo c’è stato anche un commento di Raffaele Auriemma, evidentemente uomo di sport che capisce come vanno queste cose, che nonostante quello che ha detto apertamente il nuovo dirigente della Juventus lo ha voluto ringraziare per la professionalità del suo lavoro in 8 anni di Napoli. Professionalità che dopo oltre trent’anni ha regalato uno scudetto. E non è passata una vita, ma soli pochi mesi.