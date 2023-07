Doppio colpo dal Barcellona: la Juventus ci ha preso gusto

By

La Juventus e i consigli per gli acquisti che non ti aspetti. L’ingresso ufficiale di Cristiano Giuntoli ha di fatto dato il via ufficiale al mercato bianconero.

Cambiamenti mirati o rivoluzione, questo è il problema. Tutto dipenderà dalla bilancia del mercato. Tanto più saranno numerose e, soprattutto, remunerative le operazioni in uscita tanto più saranno numerosi, e soprattutto di qualità, gli innesti in prima squadra.

L’elenco dei nominativi in uscita è già stampato a chiare lettere sui promemoria di Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna. Gli esuberi sono numerosi e comprendono coloro che sono rientrati dai prestiti, Kulusevski escluso, e coloro che non rientrano più nei piani tecnici di Massimiliano Allegri. C’è poi il delicato discorso riguardante i profili Top del club bianconero, da Federico Chiesa a Dusan Vlahovic per terminare a Gleison Bremer.

Lunedì vi potrebbe essere l’incontro tra Giuntoli e il numero 9 serbo. Sarà il momento della verità poiché si conosceranno le reali intenzioni del classe 2000, ex viola, ma anche quelle della Juventus. Discorso analogo si farà poi per Chiesa e Bremer. Tre elementi che possono, allo stesso tempo, rappresentare delle fonti di importanti introiti ma anche diventare, ancor più di adesso, le colonne portanti del nuovo progetto bianconero.

Intanto il mercato continua ad offrire opportunità cercate o, cordialmente…consigliate.

La Juventus e i consigli per gli acquisti…consigliati da altri

Difesa, centrocampo, attacco, figure con esperienza e giovani talenti sconosciuti. Nel mare magno del calciomercato la Juventus si muove a 360°. Non sempre le idee sono chiare ma, a volte, i chiarimenti, e le soluzioni, possono venire da parte di chi non ti aspetti.

Da qualche giorno nel nostro paese sono iniziati i Saldi estivi. Occasioni imperdibili a prezzi irripetibili. Almeno così ci dicono. Qualcosa del genere avviene anche durante il calciomercato, con società che arrivano a proporre non uno soltanto bensì due propri elementi. Una sorta di celeberrimo due x uno, dove magari un elemento soltanto è veramente valido ma per acquisirlo si è costretti ad incollarsi anche la mezza sola.

Il giornalista Rudy Galetti ci fa sapere come il Barcellona, nelle scorse settimana, abbia proposto alla Juventus due suoi giocatori: Eric Garcia e Clément Lenglet. Il primo è un difensore, nazionale spagnolo, classe 2001, mentre Lenglet è un difensore centrale francese, classe 1995, appena rientrato al Barcellona dopo aver militato, in prestito, in Premier League, con la maglia del Tottenham.

Nelle scorse settimane il nome di Eric Garcia è apparso sui radar dell’Inter nel momento in cui la società nerazzurra stava valutando profili in grado di sostituire Skriniar, passato al PSG. Al momento non si hanno invece riscontri di un reale interessamento della Juventus per i due giocatori blaugrana.