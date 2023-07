Il dopo Bonucci è già partito: irruzione Juventus da 20 milioni

Juventus, porte girevoli in difesa. Il mercato dei bianconeri è in pieno fermento. Diverse le ipotesi sul tavolo perché numerosi sono i cambiamenti previsti.

Non si è visto nelle foto ufficiali dove sono comparsi soltanto Cristiano Giuntoli e Maurizio Scanavino, immortalati al momento della firma del contratto che lega il dirigente toscano alla Juventus per i prossimi cinque anni.

Ma John Elkann c’è. Quasi una risposta indiretta ai tifosi bianconeri nonché ad illustri personaggi che hanno la Juventus nel cuore che, in questi mesi, hanno quasi invocato una sua parola, un suo battere un colpo “rumoroso” di fronte ad una situazione complessa. Nel giorno in cui Cristiano Giuntoli è diventato ufficialmente il responsabile dell’Area sportiva della Juventus la proprietà, rappresentata dall’amministratore delegato di EXOR, non ha voluto mancare l’appuntamento.

Una stretta di mano e magari un cordiale avvertimento. La Juventus non è una società che può galleggiare nell’anonimato. Pertanto nessuna stagione di transizione. Si deve risalire immediatamente la china e ritornare a competere per tutti i traguardi. Un compito non facile dal momento che i denari per gli acquisti dovranno arrivare esclusivamente dalle cessioni. E, probabilmente, sarà necessario anche il sacrificio di un giocatore top.

Ma gli obiettivi da raggiungere iniziano da essere chiari. Iniziando dalla difesa.

Juventus, porte girevoli in difesa

Il reparto difensivo subirà infatti alcuni cambiamenti. Il grave infortunio di De Sciglio, nonché gli auspicabili, dalla parte della Juventus, addii di Bonucci e Alex Sandro potrebbero lasciare scoperte delle caselle che andrebbero immediatamente riempite.

E nel caso di addio di Leonardo Bonucci, Cristiano Giuntoli sembra aver già trovato il profilo giusto per la sua sostituzione. La conferma ci viene direttamente dall’insider bianconero Enganche, che ci informa come la Juventus sia seriamente intenzionata ad affondare il colpo Aymeric Laporte, difensore centrale francese naturalizzato spagnolo, nazionale delle Furie Rosse e giocatore del Manchester City, neo campione d’Europa.

Mancino naturale, classe 1994, è vincolato al City da un contratto con scadenza 30 giugno 2025. Il City lo valuta circa 30 milioni di euro, ma si tratta di una cifra decisamente trattabile. La Juventus è pronta a fare un’offerta attorno ai 20 milioni di euro. L’evoluzione del caso-Bonucci detterà fatalmente i tempi anche della trattativa riguardante il centrale spagnolo. Quel che è certo è che la Juventus sembra già aver individuato uno dei suoi rinforzi per la difesa.

La firma di Cristiano Giuntoli, e la concomitante presenza di John Elkann alla sua presentazione ufficiale, hanno dato una forte scossa all’intero ambiente bianconero. Lunedì 10 luglio si riparte con il raduno. Si riparte per risalire. Immediatamente.