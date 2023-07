Faccia a faccia Pogba-Juventus, tempo scaduto: ecco cosa sta succedendo

Atteso un faccia a faccia tra il giocatore il direttore sportivo: andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere.

La Juventus non ha di certo festeggiato alcune recenti controversie che sono emerse sui social media legate al centrocampista francese Paul Pogba. Come si legge dall’indiscrezione di ‘Mirko Nicolino’, infatti, il dirigente sportivo Cristiano Giuntoli e il bianconero Paul Pogba nei prossimi giorni si dovrebbero incontrare presso la Continassa.

Le recenti vicende sui social media hanno creato un po’ di tensione nella tifoseria della Juventus. Pogba è stato coinvolto in alcune polemiche online, che hanno suscitato reazioni negative da parte dei tifosi e dell’opinione pubblica. Il club sta affrontando la situazione internamente, cercando di gestire le conseguenze di queste controversie ed è previsto un incontro tra il nuovo direttore sportivo e il centrocampista in questione.

Pogba incontra Giuntoli alla Continassa

Come scrive ‘Nicolino’ su Twitter, si prospetta un importante faccia a faccia tra Cristiano Giuntoli, recentemente nominato direttore sportivo della Juventus, e il giocatore bianconero Paul Pogba. L’incontro è previsto per i prossimi giorni presso la Continassa, il centro sportivo del club. Questa riunione potrebbe rappresentare un’opportunità per discutere della situazione riguardante, proprio, il centrocampista francese.

Sono girate sul web indiscrezioni secondo cui Pogba sarebbe vicino ad un trasferimento in Arabia Saudita e, si legge, anche un video dove lo stesso giocatore parla apertamente della situazione dicendo che in un domani ‘chissà’. Video che non sono, di certo, piaciuti ai piani alti che adesso dovranno affrontare la questione, per chiarirne definitivamente l’accaduto. Pogba reduce da una stagione sfortunata in bianconero è comunque, ancora, molto importante per la Juventus del presente, chissà che proprio dalla prossima stagione non possa diventare il vero protagonista. I tifosi lo aspettano, nonostante i vari rumors che lo vedrebbero già altrove, all’estero e, quindi, via dalla Juventus.