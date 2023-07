Da 25 a 40 milioni: Inter-Juve, Lukaku ha già scelto

Il calciomercato della Juventus continua a rimanere un argomento cruciale, con tante voci che si stanno accavallando in questo periodo.

I bianconeri non fanno mistero di voler vincere il prossimo scudetto. Cancellando così l’ultima opaca stagione che si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo e con un settimo posto in campionato che non ha portato all’accesso della prossima Champions League.

La Juventus vuole cambiare pelle, abbassare l’età media della rosa puntando sempre di più sulla linea verde. Allo stesso tempo è logico che per puntare in alto ci sia bisogno anche di calciatori di spessore internazionale. Di quelli capaci di fare la differenza con le loro giocate.

Juventus, c’è distanza Inter-Chelsea ma Lukaku ha deciso

Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità che la Juve debba cercare sul mercato un nuovo attaccante. Soprattutto nel caso in cui deciderà di cedere, a suon di milioni di euro, il suo bomber Dusan Vlahovic. Si è parlato di un possibile approdo a Torino di Romelu Lukaku.

🎙️@LucaMarchetti: "#Lukaku? La #Juventus ha fatto un sondaggio, così come il #Milan. La volontà ferrea di Romelu è aspettare l'#Inter, che però deve alzare l'offerta con il #Chelsea, per ora ferma a 25 milioni. A 40 l'Inter non ci può arrivare neanche se vende #Onana" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) July 10, 2023

Intervistato da “Tutti Convocati” il giornalista Luca Marchetti ha parlato proprio dei rumors che riguardano l’attaccante belga e un suo possibile, ma difficilissimo, passaggio in bianconero. “Lukaku? La Juventus ha fatto un sondaggio, così come lo ha fatto anche il Milan. La volontà ferrea di Romelu è aspettare l’Inter, che però deve alzare l’offerta con il Chelsea, per ora ferma a 25 milioni. A 40 milioni i nerazzurri non possono arrivare nemmeno nel caso in cui vendessero Onana”. Ad ogni modo il calciatore non sembra schiodarsi dalla sua volontà di tornare a Milano, sponda interista.