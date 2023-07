Quadriennale da 120 milioni: non solo Milinkovic, la Juve trema ancora

Ancora voci di calciomercato in questa prima metà del mese di luglio, mentre le squadre iniziano già a lavorare sul campo in vista del via.

L’inizio del campionato di serie A è ogni giorno più vicino. Dal prossimo 20 agosto la Juventus e le altre big della serie A non potranno sbagliare un colpo se vorranno riuscire nell’impresa di conquistare il prossimo tricolore.

I bianconeri vogliono assolutamente riscattare l’ultimo opaca stagione, che si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo. E con un settimo posto in graduatoria che assolutamente non rispecchia il valore della rosa di Massimiliano Allegri. Nel corso di queste settimane l’organico della formazione torinese è destinato a subire dei profondi rinnovamenti. Arriveranno senz’altro dei volti nuovi, per far sì che la Juventus possa essere una squadra sempre più competitiva e ambiziosa. Allo stesso tempo però si preannunciano anche delle cessioni dolorose volte a recuperare un tesoretto da investire poi in altre operazioni.

Juventus, l’Al-Hilal tenta Zaniolo

L’intenzione della società è quella di voler puntare sempre di più sulla linea verde. Giovani di valore con davanti una carriera ricca di soddisfazioni. Calciatori dunque in grado di aprire un nuovo ciclo vincente con la maglia della Juventus.

Uno dei calciatori che ormai da diversi mesi viene accostato alla squadra bianconera è Nicolò Zaniolo. L’attaccante esterno da gennaio milita in Turchia con la maglia del Galatasaray ma per lui si è parlato di un possibile ritorno al più presto in Italia. Tuttavia le ultime voci che arrivano sembrano poter sconvolgere il suo futuro. In particolar modo si parla di una offerta faraonica arrivata dall’Arabia Saudita ed in particolar modo dall’Al-Hilal. Dopo Milinkovic Savic infatti gli sceicchi vogliono mettere a segno un altro colpo straordinario. E sarebbero pronti a offrire a zaniolo un contratto quadriennale per un totale di ben 120 milioni. Offerta chiaramente impareggiabile per la Juventus e per qualsiasi altra squadra europea.