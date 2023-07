Addio Juventus dopo cinque anni: biennale UFFICIALE con l’Inter

By

Addio Juventus dopo cinque anni di successi, uno timbrato pure da un suo gol. Adesso è anche ufficiale: ha firmato un biennale con l’Inter

La rivoluzione è un dato di fatto e non colpisce soltanto la Prima Squadra maschile, quella allenata da Massimiliano Allegri. Ma in questo caso pure quella femminile, visto che da alcune ore è ufficiale un addio in casa bianconera.

Non ha rinnovato il contratto Pedersen, danese classe 1992, che ha deciso di andare all’Inter con Rita Guarino, l’allenatrice che in casa bianconera ha iniziato quel lungo cammino fatto di tante vittorie e di grandissimi trionfi. Un addio quello della centrocampista, autrice della rete allo Stadium contro la Fiorentina davanti a 40mila persone che ha regalato il primo scudetto dei cinque consecutivi vinti, che arriva dopo quello di Cernoia, che invece ha deciso di sposare la causa del Milan. Pedersen, con la squadra milanese nerazzurra, ha firmato un contratto per due stagioni.