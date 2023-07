Affare Juve-Barcellona, apertura UFFICIALE: “Lo ammiro”

Non mancano di certo i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus in questo caldo mese di luglio che si avvia alla prima metà.

La società bianconera ha le idee molto chiare sulle proprie ambizioni in vista della prossima stagione. La formazione guidata da Massimiliano Allegri vuole voltare pagina rispetto al passato. L’obiettivo è quello di riuscire a conquistare lo scudetto, riportando il tricolore a Torino dopo diversi anni di astinenza.

Una impresa che non si preannuncia ha fatto semplice considerando la concorrenza che è sempre più forte e agguerrita. I tifosi della Juventus comunque sognano in grande, anche perché il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe portare in bianconero quegli elementi di spessore indispensabili per poter puntare in alto. Nelle prossime settimane dunque potrebbero arrivare altre novità riguardo gli acquisti ma attenzione anche alle cessioni che la società deve compiere per recuperare delle importanti risorse economiche da investire poi altrove.

Juventus, Arthur elogia Xavi ma il suo futuro non sarà a Barcellona

Tra i calciatori che il club bianconero deve “piazzare” altrove c’è il centrocampista brasiliano Arthur. Tornato dal prestito poco felice al Liverpool, di sicuro non rimarrà a Torino. La Juventus vuole alleggerirsi al più presto del suo pesante ingaggio.

#Arthur a #Sport: "#Xavi? Mi piace come allenatore, ha fatto un lavoro incredibile. Ha recuperato l'immagine del #Barcellona, ​​sa cosa piace ai catalani. Il bel gioco, il possesso palla, l'aggressività. Lo ammiravo come giocatore e lo ammiro come allenatore. Non ho avuto… — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 11, 2023

Il giornalista Mirko Nicolino ha riportato le parole del centrocampista brasiliano al quotidiano sportivo spagnolo “Sport”. Nell quali elogia l’allenatore del Barcellona Xavi: “Mi piace come allenatore, ha fatto un lavoro incredibile. Ha recuperato l’immagine del Barcellona, ​​sa bene cosa piace ai tifosi catalani. Il bel gioco, il possesso palla, l’aggressività. Prima lo ammiravo come giocatore e oralo ammiro come allenatore. Non ho avuto l’opportunità di giocare con lui, ma come allenatore mi piacerebbe molto”. Impossibile un suo ritorno al Barcellona, per ora si parla per lui di un possibile ritorno in Premier League.