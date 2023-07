Calciomercato Juventus, Milinkovic non è un rimpianto: doppio asso Giuntoli

Dopo aver perso l’occasione di prelevare Milinkovic-Savic, la Juventus è pronta a fiondarsi su due big per il centrocampo

La Juventus ha perso il treno per Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo volerà in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al-Hilal.

Anche il top player della Lazio sceglie la Saudi Pro League e lascia la Serie A. Un’occasione sprecata per la Juventus che avrebbe potuto affondare il colpo quando era in tempo. La società, però, è già a lavoro per virare su nuovi obiettivi e i nomi caldi per il centrocampo sono due. Il primo è Teun Koopmeiners, perno del centrocampo dell’Atalanta. Giocatore di qualità e quantità che quest’anno ha disputato una grande stagione, sia con la Dea che con la nazionale. In campionato ha toccato quota 10 gol (6 reti in più della passata stagione) in 33 presenze, fornendo anche 4 assist. L’olandese ha dimostrato di essere un calciatore di grande apporto dal punto di vista realizzativo, ma allo stesso tempo un giocatore di quantità, oltre ad essere un uomo squadra.

Gasperini lo ritiene centrale nel suo scacchiere e difficilmente aprirà alla sua cessione. Koopmeiners ha un contratto con l’Atalanta fino al 2025 ma il club bergamasco chiede almeno 30 milioni di euro per sacrificarlo.

Juventus, Giuntoli vira su Koopmeiners e tiene viva la pista Thomas

La Juventus parallelamente sta lavorando su un altro profilo di caratura internazionale che, però, possiede caratteristiche molto diverse sia da Koopmeiners che da Milinkovic-Savic.

Si tratta di Thomas Partey, centrocampista dell’Arsenal. Il classe ’93 ghanese rappresenta un profilo di grande esperienza che garantirebbe quantità al centrocampo bianconero. Un ‘mastino’ davanti la difesa, bravo anche tecnicamente e capace di impostare la manovra. Thomas può giocare sia da mediano che in un centrocampo a 3 e per questo risulterebbe molto prezioso per Massimiliano Allegri. Anche lui è in scadenza nel 2025 ma i Gunners potrebbero aprire alla sua cessione per una cifra soddisfacente che si aggira intorno ai 30-35 milioni. I colpi a centrocampo della Juventus, però, dipenderanno dalle cessioni dei cosiddetti esuberi. Le operazioni Zakaria e McKennie, rispettivamente con West Ham e Aston Villa, non sono ancora concluse. Ad oggi mancano ancora dei passaggi per rendere ufficiali i due trasferimenti. Una volta ultimate queste due operazioni, Giuntoli potrà fiondarsi sugli obiettivi in entrata-