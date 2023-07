110 milioni di euro: così Pogba fa le valigie e lascia la Juventus

Offerta cosiddetta shock per il Polpo Pogba che a questo punto e in questa soluzione potrebbe lasciare la Juventus: i dettagli.

Il calciomercato si scuote con una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta: l’Al Ahli è intenzionata a presentare un’offerta shock da 100 milioni di euro per arrivare al centrocampista francese.

Paul Pogba potrebbe da subito lasciare la Juventus, come confermano le indiscrezioni proprio provenienti dal quotidiano nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’. Il centrocampista francese, attualmente nella rosa della Juventus, è ora chiamato a riflettere sul suo futuro.

Offerta shock da 100 milioni: Così Pogba può salutare

L’offerta dell’Al Ahli rappresenta un vero e proprio colpo di scena nel panorama calcistico. Il club saudita sembra intenzionato a fare un investimento importante per assicurarsi le prestazioni di Pogba, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere uno dei centrocampisti più talentuosi e influenti del mondo ma che ha grossi limiti fisici che lo tengono, spesso, fuori dal campo com’è successo nell’ormai scorsa stagione.

Mentre il Polpo pondera attentamente questa offerta, la Juventus non sembra voler rinunciare facilmente al suo giocatore di punta. I bianconeri proverebbero a strappare un indennizzo di 10 milioni di euro per il cartellino di Pogba, cercando di ottenere il massimo vantaggio da questa situazione. La partenza di Pogba, se dovesse avvenire, rappresenterebbe una grande perdita per la Juventus. Il francese ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale nella squadra negli anni, anche con l’affetto dei tifosi. La sua abilità nel dominare il centrocampo e la sua capacità di influenzare il gioco lo hanno reso un giocatore importante per i bianconeri. La Juventus, nel caso in cui Pogba lasciasse la squadra, sarebbe quindi chiamata a cercare un degno sostituto per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista francese. La ricerca di un nuovo elemento di qualità diventerebbe una priorità assoluta per il club, che vorrebbe mantenere il proprio livello di competitività anche senza la presenza del loro numero 10.