Firma con la Juve e poi ‘vola’: nuovo tecnico UFFICIALE

Si fa sempre più caldo questo mese di luglio non solo dal punto di vista atmosferico ma per la Juventus pure per il calciomercato.

La squadra bianconera nelle prossime settimane vivrà una fase di rinnovamento. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è atteso da un duro lavoro di ricostruzione della rosa da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri.

La Juventus non fa affatto mistero di voler essere grande protagonista del prossimo campionato di serie A. Dopo aver chiuso l’ultimo torneo solamente al settimo posto c’è tanta voglia di tornare a conquistare quel tricolore che a Torino manca ormai da troppo tempo. Per duellare però con la concorrenza ci sarà bisogno di diversi volti nuovi in tutti i reparti. Non soltanto giovani di belle speranze ma anche calciatori di provate esperienze a livello internazionale che possono riuscire con le loro giocate a fare la differenza. I tifosi attendono con impazienza novità.

Juventus, Magnanelli è diventato Allenatore Uefa A

In attesa dunque che arrivi l’ufficialità di qualche nuovo acquisto arriva una notizia legata allo staff tecnico di Massimiliano Allegri. Che da quest’anno può contare anche sulla collaborazione di Francesco Magnanelli, lo scorso anno al Sassuolo. L’ex centrocampista, ormai si sa già da tempo, lavorerà al fianco dell’allenatore livornese.

Francesco #Magnanelli, nuovo collaboratore di Massimiliano #Allegri alla #Juventus, da oggi è ufficialmente Allenatore UEFA A. Lo comunica il Settore Tecnico della #FIGC 📝🎓 pic.twitter.com/p9lEyi2TKb — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 11, 2023

E come ha scritto il giornalista Mirko Nicolino su Twitter, Magnanelli ha ottenuto il patentino di Allenatore Uefa A. La conferma arriva dal settore tecnico della Figc. Una grande soddisfazione per questo giovane tecnico le cui idee saranno senz’altro di aiuto per far sì che la Juventus possa esprimere un calcio sì vincente ma anche bello da vedere.