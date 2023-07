Vlahovic-Inter, negazione fatale: trappola Juventus, Marotta in scacco

I tifosi bianconeri si aspettano che la Juventus sia una delle grandi protagoniste di questa sessione estiva dei trasferimenti.

Il calciomercato ormai è entrato davvero nel vivo. Non soltanto voci e rumors che si accavallano ma anche le prime ufficialità dei colpi messi a segno dalle squadre di serie A. Si sta iniziando a lavorare sul campo in vista dell’inizio della stagione ma per il mercato ci sarà ancora tempo.

Nelle prossime settimane la Juventus continuerà nella sua fase di ricostruzione e rinnovamento della rosa. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli è al lavoro per far sì che la formazione allenata da Massimiliano Allegri possa essere sempre più completa e competitiva. Vincere il campionato di serie A è l’obiettivo che i bianconeri si pongono per voltare pagina dopo l’ultima deludente stagione. Non sarà facile perché anche la concorrenza sta cercando a sua volta di rinforzarsi. Ma la Juve ha già individuato i suoi obiettivi.

Juventus, Sabatini: “Lukaku-Inter dipende da Vlahovic”

In attacco rimane però da capire quello che sarà il futuro di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo potrebbe essere ceduto di fronte ad una offerta molto convincente, oltre i 70 milioni di euro. Si è parlato di Lukaku come suo possibile sostituto, ipotesi che però sembra essere remota. Ne ha parlato a “Juventibus” Sandro Sabatini.

“Il pallino su Lukaku ce l’ha in mano la Juventus… con Vlahovic. Il Chelsea lo cederà se riuscirà a prendere Vlahovic, altrimenti gli inglesi non cederanno Lukaku, cercheranno di trattenerlo” sono le parole del giornalista. Le prossime settimane dunque saranno molto importanti per il mercato sia dei bianconeri che dei nerazzurri. Il centravanti belga ha già espresso la volontà di tornare a Milano, ma per adesso ogni tipo di trattativa è di fatto bloccata. Anche perchè il Chelsea non ha certo intenzione di fare sconti.