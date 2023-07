Calciomercato Juventus, 14 milioni di euro a stagione: salta il maxi ritorno

Calciomercato Juventus, 14milioni di euro a stagione mettono in difficoltà anche lui. Ecco che potrebbe salare il ritorno in Serie A

Prendono tutti. Non solo in Serie A, ma stanno facendo anche colpi e pure importanti negli altri campionati. Non si ferma l’Arabia Saudita, che dopo aver chiuso per Milinkovic, e aver messo nel mirino Pogba con una nuova offerta, a quanto pare, da 150milioni di euro per tre anni, adesso guarda anche verso altri campionati come detto, puntando un elemento che i bianconeri, così come lo era il giocatore della Lazio, hanno messo nel mirino.

Secondo le notizie riportate da Lavanguardia, dall’Arabia Saudita hanno in mente di prendere anche Kessie, ex Milan adesso al Barcellona – a parametro zero – e per convincerlo avrebbero messo sul piatto uno stipendio di 14milioni di euro all’anno. Evidente che queste sono delle cifre che nessun club in Italia si può permettere e anche in Europa, in generale, nessuno penserebbe mai con tutto il rispetto per il giocatore di dare tutti questi soldi al centrocampista. Che però, a differenza degli altri a quanto pare, non avrebbe così tanta voglia di andare dall’altra parte del Mondo a giocare e starebbe pensando di rimanere nel Vecchio Continente, magari cambiando pure aria visto che su di lui in ogni caso qualche club di Premier League c’è. Il Chelsea, ad esempio, è stato il primo a muoversi e potrebbe farlo nelle prossime settimane. In questo caso la Juventus sarebbe tagliata fuori.