Stop alle retrocessioni: “Campionato ammazzato”

Non è ancora tempo di calcio giocato ma ci stiamo avvicinando sempre più all’inizio dei prossimi campionati, al via nel mese di agosto.

Le squadre si stanno radunando o sono già al lavoro guardando alla prossima stagione. Nonostante il gran caldo di questi giorni si suda parecchio sul terreno di gioco. Obiettivo è quello di essere al top quando ci saranno in palio i tre punti. La Juventus non fa eccezione e sa bene che nel prossimo campionato dovrà regalare delle grandi emozioni ai propri tifosi.

La missione della formazione bianconera sarà quella di riuscire a riportare il tricolore a Torino. Impresa che non si preannuncia affatto semplice e per la quale serviranno senza ombra di dubbio dei rinforzi in tutte le zone del campo. Ci si aspetta dunque molto dal lavoro del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Si guarda sempre di più alla linea verde anche in casa Juventus, società che del resto nel corso di questi anni ha sempre puntato sui giovani. Tant’è che ha fatto della Next gen uno dei suoi fiori all’occhiello. Dalla formazione bianconera che milita in serie C mister Allegri ha pescato dei calciatori molto interessanti come ad esempio Iling Jr o Miretti.

Campionato Primavera senza retrocessioni?

Il tecnico guarda molto anche al campionato Primavera, per il quale presto potrebbero esserci delle decisioni destinate a fare discutere. Come ha infatti riportato il giornalista Michele Criscitiello su Twitter sono in arrivo stravolgimeenti importanti.

La FIGC rischia di ammazzare il campionato Primavera con un format senza appeal e senza retrocessioni dal 2024. Le uniche Nazionali che funzionano sono quelle sotto l'Under 21. Senza retrocessioni diventa un campionato poco formativo. Percassi fautore di un cambio senza senso. — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) July 12, 2023

“La FIGC rischia di ammazzare il campionato Primavera con un format senza appeal e senza retrocessioni dal 2024. Le uniche Nazionali che funzionano sono quelle sotto l’Under 21. Senza retrocessioni diventa un campionato poco formativo. Percassi fautore di un cambio senza senso” le sue parole. Si va dunque verso un torneo con nessuna retrocessione che potrebbe togliere competitività a chi scende in campo, limitandone così la crescita.