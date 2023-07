Visite mediche anticipate per Pogba: summit decisivo, le ultimissime

Adesso ci sarebbe un summit decisivo con tanto di accelerazione delle visite mediche: i dettagli del caso.

Starebbe arrivando il summit decisivo per quanto concerne il centrocampista francese, Paul Pogba.

Come si evince dalle ultime novità, Pogba è già al JMedical per degli esami anticipati a oggi perché domani avrà un incontro con il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Pogba anticipa le visite mediche: Incontro con Giuntoli

In questo incontro si parlerà probabilmente delle decisioni nel presente del giocatore e nel capire o meno la sua voglia di continuare proprio con la Juventus. Come sappiamo, il Polpo è reduce da una stagione problematica dal punto di vista fisico. Bisognerà capire se le condizioni permetteranno al giocatore di essere importante nella stagione che sta per iniziare.

Giuntoli è noto per essere un direttore sportivo con molto carisma e, nel bene o nel male, ha sempre potere decisionale anche quando si tratta di uscite importanti. Ora bisogna capire le volontà del giocatore ma soprattutto il suo stato di forma. Tutto passerà da questo incontro e il destino della Juventus, come sempre, sarà deciso nelle migliori possibilità per squadra e società. Certamente, con l’operazione Savic saltata definitivamente, Pogba potrebbe avere un ruolo essenziale in rosa nella prossima stagione. Il Polpo con il numero 10 è, oggi, ancora molto importante e un autentico beniamino dei tifosi. Da capire, dunque, quale sarà la sua volontà. Certamente Giuntoli ha le idee chiare e tolto qualche veterano, la squadra verrà impostata nuovamente, con l’inserimento di alcuni giovani profili, per rilanciare la Juventus oggi ma soprattutto nel futuro. C’è quindi grande attesa per la decisione finale che non spetterà ad arrivare. I tifosi sembrano entusiasti e, dunque, non ci resta che attendere novità importanti in merito. Pogba sembra concentrato sulla Juventus e, dunque, c’è grande ottimismo per una sua permanenza.