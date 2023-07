Trattativa segreta Juve-Milan: incontro galeotto

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni riferite da Sky: possibile traccia con il Milan, c’è già stato un summit.

In attesa di capire con più precisione il futuro di Dusan Vlahovic, la Juventus spera di piazzare i diversi esuberi ancora in rosa.

Sui fronti Zakaria e Mckennie, però, non si registrano significative novità. Quest’oggi, però, è andato in scena un incontro che potrebbe essere preludio ad una trattativa a sorpresa. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il Milan avrebbe incontrato l’entourage di Luca Pellegrini: un sondaggio esplorativo allo scopo di tastare il terreno e capire eventuali margini di manovra. Dopo essere passato per sei mesi in prestito alla Lazio, l’ex laterale del Cagliari si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova soluzione. Messo in stand-by il possibile ritorno in biancoceleste, per Pellegrini potrebbero aprirsi improvvisamente le porte del Milan, alla ricerca di un vice Theo Hernandez.