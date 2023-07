Retrocessione galeotta: la Juventus è pronta a chiuderla qui

La Juventus sfrutta la retrocessione del club inglese per chiudere il colpo: “Uno dei primi obiettivi”

Il calciomercato della Juventus è in una fase di studio, in attesa della prima vera mossa di Cristiano Giuntoli da nuovo direttore sportivo.

I bianconeri hanno diversi obiettivi per rinforzare la squadra, soprattutto sulle fasce dove Allegri ha bisogno di nuovi interpreti per rimpiazzare Juan Cuadrado e Alex Sandro. La Juventus continua a tenere vivo l’obiettivo Timothy Castagne per la fascia. Il classe ’95 ha un contratto in scadenza nel 2025 ma i bianconeri continuano a tenere i contatti con il Leicester che con la retrocessione in Championship dovrà abbassare le pretese e difficilmente riuscirà a trattenere l’ex Atalanta. Il giocatore vuole tornare in Serie A e la sua volontà potrebbe fare la differenza. Inoltre i costi dell’operazione sarebbero piuttosto contenuti per la Juventus che quindi non dovrebbe sborsare una cifra eccessiva.

Juventus, obiettivo Castagne più vicino: “Contatti in corso con il Leicester”

Il giornalista de ‘La Stampa’, Antonino Barillà è intervenuto ai microfoni di TVPLAY-calciomercato.it, soffermandosi sul calciomercato della Juventus e facendo il punto sulle trattative più calde.

Barillà si è soffermato anche sulla trattativa con il Leicester per Castagne: “Il secondo obiettivo in fascia è lui, con il Leicester ci sono stati tanti contatti e la Juventus ha la sensazione che vista la retrocessione del Leicester e la volontà del ragazzo si possa arrivare a chiudere. Lui è stato individuato perché ha costi contenuti, conosce già la A e non ha pretese di un posto da titolare”. Il belga ha collezionato 2 gol e 3 assist nell’ultima stagione di Premier League, disputando 37 partite su 38. Il suo apporto non è bastato a evitare la retrocessione delle ‘Foxies’ ma il suo rendimento si è dimostrato all’altezza del campionato inglese. Anche il suo background nel campionato italiano è un fattore di grande rilevanza nelle valutazioni complessive della Juventus. All’Atalanta ha totalizzato 96 presenze in tre anni, condite da 8 gol e 10 assist complessivi. Adesso potrebbe essere arrivato il momento del suo ritorno in Serie A.