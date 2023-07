Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Vlahovic: accordo raggiunto

Fulmine a ciel sereno per la Juventus: accordo raggiunto per il trasferimento di Dusan Vlahovic. Il punto sul centravanti serbo

La questione Dusan Vlahovic potrebbe sbloccarsi definitivamente nei prossimi giorni. Da mesi il futuro del centravanti serbo è un grande punto interrogativo e la sua permanenza alla Juventus non è mai stata a rischio come adesso.

I corteggiamenti per Vlahovic durano ormai da tanto tempo, in particolare quelli della Premier League. Il Manchester United ha sempre mostrato un forte interesse per l’ex Fiorentina, così come il Chelsea. Nessuno dei due club ha però mai affondato il colpo fino a questo momento. Anche l’Atletico Madrid aveva mostrato un timido interesse ma adesso il club che sembra più avanti nella corsa al classe 2000 è il Paris Saint-Germain. I campioni di Francia sono in fase di ricostruzione e hanno già ufficializzato diversi acquisti: da Milan Skriniar a Lucas Hernandez e Marco Asensio. Senza dimenticare il cambio in panchina con l’arrivo di Luis Enrique. Adesso il Paris è alla ricerca di un centravanti che possa garantire un elevato numero di gol durante la stagione. Il bomber della Juventus sembra essere il principale indiziato.

Juventus, accordo verbale del PSG con Vlahovic: verso la fumata bianca

Il PSG vuole chiudere il prima possibile e si prepara allo sprint decisivo per superare la concorrenza.

Secondo quanto raccontato dal giornalista Ekrem Konur, il Paris Saint-Germain avrebbe raggiunto un accordo verbale con Vlahovic. Il club parigino sta proseguendo i dialoghi con la Juventus per cercare di portare a termine l’affare. Servirà trovare l’accordo con la Juventus che chiede almeno 70 milioni di euro per lasciarlo andare. I bianconeri vogliono trovare il sostituto certo prima di dare il via libera alla cessione del centravanti serbo. I nomi caldi sono quelli di Jonathan David e Alvaro Morata. Per lo spagnolo si tratterebbe del terzo ritorno in bianconero; lo statunitense, invece, ha un costo decisamente alto e il Lille non sembra intenzionato a fare sconti. Aleggia sempre l’idea Romelu Lukaku, qualora l’Inter non dovesse riuscire a trovare l’accordo col Chelsea sulla cifra. Intanto, però, il PSG sembra intenzionata a dare l’assalto decisivo a Vlahovic che dopo appena un anno e mezzo dal suo arrivo in bianconero, potrebbe lasciare Torino per approdare in Ligue 1.