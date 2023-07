Calciomercato Juventus, cessione Pogba: annuncio live e telenovela finita

Sarà un’estate che vedrà la Juventus grande protagonista del calciomercato. Del resto i bianconeri devono rinnovare profondamente la rosa.

I tifosi bianconeri aspettano con ansia che il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli porti a Torino quegli elementi in grado di rendere la squadra di Allegri sempre più forte. C’è sete di riscatto dopo l’ultima opaca stagione che si è chiusa senza la conquista di alcun trofeo e con appena il settimo posto in classifica.

La Juventus riparte in questa stagione che è appena iniziata con l’ambizione di riuscire a vincere quello scudetto che manca da tanto tempo nella bacheca del club. Di sicuro la concorrenza non manca e questo calciomercato dirà di più a tutti sulle possibilità di trionfo delle varie squadre. I bianconeri presto accoglieranno in squadra dei nuovi giocatori ma non bisogna dimenticare che la società effettuerà senz’altro alcune cessioni volte ad alleggerire il monte ingaggi.

Juventus, Padovano parla delle possibili cessioni bianconere

Vlahovic e Chiesa sono i due calciatori maggiormente indiziati di partenza, visto che sono quelli che piacciono ai top club europei che hanno delle importanti disponibilità economiche da spendere. L’ex attaccante della Juventus Michele Padovano ha espresso ai microfoni di TVPLAY_CMIT le sue perplessità riguardo la possibile cessione dei due. Io “un giocatore come Vlahovic lo terrei perché ha fisicità, è bravo ed è molto giovane. E’ da tenere, bisogna ripartire da lui e mi fido molto di Giuntoli. Stesso discorso anche per Chiesa, ma le dinamiche del calciomercato le conoscono soltanto loro”.

Lo stesso Padovano poi ha parlato anche del possibile addio di Paul Pogba. Il centrocampista francese ha ricevuto delle offerte dall’Arabia Saudita ma per il momento ha deciso di rimanere alla Juventus, di riscattare l’ultima stagione che per lui è stata davvero disastrosa. “Se fossi nella Juventus spingerei Pogba verso l’Arabia Saudita. Non è più quello di prima e non andava ripreso, va valutata molto bene la proposta saudita, soprattutto da parte del giocatore. Alla fine credo la accetterà ed andrà via“.