Erede Pogba, Allegri ha detto sì: l’affare è fulmineo

Calciomercato Juventus, l’erede del Polpo potrebbe essere un profilo già noto alla Serie A: un gradito ritorno.

La Juventus sta pianificando il futuro del suo centrocampo alla luce delle persistenti voci sul possibile addio di Paul Pogba e sembra aver individuato in Franck Kessie il suo erede ideale.

Come sottolineano da ‘La Gazzetta dello Sport’, nonostante Kessie sia attualmente al Barcellona, la Vecchia Signora avrebbe messo gli occhi sul talentuoso centrocampista ivoriano come sostituto di Pogba, visto anche il suo passato da protagonista con il Milan.

Kessie come erede di Pogba: C’è già il nome del centrocampista

Pogba stesso è al centro delle speculazioni di mercato, con molte fonti che suggeriscono un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Con la possibile partenza del francese, la Juventus sta lavorando per trovare un sostituto di livello che possa colmare il vuoto lasciato dalla possibile partenza del loro numero 10. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da fonti interne al club, Franck Kessie è emerso come una delle principali opzioni prese in considerazione dalla dirigenza juventina. Profilo che piace anche al mister Allegri.

Franck Kessie, noto per la sua potenza fisica, la capacità di inserirsi in fase di attacco e il talento nel recuperare palloni a centrocampo, ha già dimostrato le sue qualità nel campionato italiano giocando per l’AC Milan. Durante il suo periodo al Milan, Kessie è cresciuto notevolmente come giocatore, diventando un punto fermo della squadra rossonera e attirando l’attenzione di numerosi club di alto livello in Europa e vincendo il titolo due stagioni fa, da autentico protagonista in Serie A. Un suo ritorno nel campionato italiano, dunque, sarebbe accolto con molto entusiasmo dalla società bianconera che vede in lui il profilo ideale al momento giusto. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito non appena tutto sarà più chiaro.