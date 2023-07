Dal nerazzurro al bianconero: Juventus deluxe, mediana da urlo

Due profili per la mediana. Adesso Giuntoli può tirare fuori l’asso dalla manica: i dettagli delle operazioni.

Come scrivono dal quotidiano ‘La Stampa’, il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarebbe già al lavoro per rinforzare la mediana dei bianconeri. Due profili sono già stati individuati e sembrano essere gli uomini giusti per rinforzare la squadra di Allegri.

La Juventus è alla ricerca di rinforzi per il suo centrocampo e sembra aver individuato in Dejan Samardzic dell’Udinese una soluzione interessante. Il giovane talento serbo si è fatto notare per le sue prestazioni convincenti con la maglia dell’Udinese, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Con l’alternativa di Koopmeiners dell’Atalanta, la Juve potrebbe puntare su Samardzic per rafforzare la propria mediana.

Samardzic o Koopmeiners: Giuntoli ha scelto il nuovo centrocampista della Juventus

Dejan Samardzic è un giovane centrocampista serbo che attualmente milita nell’Udinese. Nonostante la sua giovane età, si è già distinto per le sue doti tecniche e tattiche, dimostrando una buona visione di gioco e una grande versatilità in campo. Samardzic è in grado di giocare sia come centrocampista centrale che come trequartista, il che lo rende una soluzione interessante per la Juventus di Allegri alla ricerca di una squadra più offensiva della scorsa stagione.

Teun Koopmeiners dell’Atalanta, invece, è stato a lungo considerato come possibile rinforzo per la Juventus a centrocampo. Tuttavia, con l’interesse della Juventus per Samardzic, sembra che il club stia considerando l’opzione del giovane serbo come alternativa a Koopmeiners. Entrambi i giocatori offrono prospettive interessanti, ma la Juve potrebbe optare per Samardzic per via della sua giovane età e del potenziale di sviluppo e anche per un fattore costi. Sebbene non siano ancora stati raggiunti accordi definitivi, le discussioni sono in corso e il club bianconero sembra intenzionato a garantirsi i servigi del giovane serbo. La Juve è determinata a migliorare il proprio centrocampo e l’aggiunta di Samardzic potrebbe rappresentare un passo importante in questa direzione