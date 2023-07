Tabula rasa Juventus: messi ai margini del gruppo

La Juventus fa piazza pulita: diversi giocatori sono ormai ai margini del progetto di Massimiliano Allegri e lasceranno Torino

La Juventus sta studiando il terreno per le prossime mosse di mercato che riguarderanno non solo le entrate ma anche le uscite.

Si va verso la fumata bianca per Denis Zakaria che ormai sembra ad un passo dal West Ham. Il centrocampista svizzero si appresta a tornare in Premier League dopo la deludente parentesi in prestito al Chelsea. Intanto, però, ci sono altre situazioni spinose che la Juventus deve sistemare, così da poter definitivamente sbloccare il mercato in entrata. Sono diversi coloro che ormai sembrano essere ai margini del progetto e potrebbero lasciare Torino in questo calciomercato estivo.

Juventus, tanti esuberi fuori dal gruppo squadra: da Bonucci a McKennie

Uno di quelli che sembra destinato a partire è Leonardo Bonucci, in scadenza di contratto tra un anno e ormai di fatto fuori rosa.

Il difensore campione d’Europa ha vissuto una stagione sportivamente quasi tragica, costellata da infortuni e da prestazioni decisamente lontane da quelle a cui era abituato negli anni precedenti. La carta d’identità comincia a pesare per il centrale ex Milan e per lui non sembra esserci più posto nella nuova Juve. Ci sono altri giocatori che hanno fatto il loro tempo a Torino e che non faranno parte della ricostruzione bianconera. Si tratta di giocatori fuori progetto e sul mercato, che lavoreranno a parte rispetto al gruppo squadra, fino a quando non troveranno una nuova sistemazione. Toccherà lo stesso destino anche a Weston McKennie, quando rientrerà, dopo la stagione in prestito piuttosto anonima al Leeds United, retrocesso in Championship al termine dell’ultimo campionato di Premier League. Le loro uscite potrebbero favorire nuove mosse per la Juventus che ha esigenza di rinforzare il centrocampo ma anche il reparto difensivo.