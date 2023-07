Dalla Juventus all’Arabia: Allegri dice addio al nuovo mediano

Dalla Juventus all’Arabia, tentazioni saudite anche per il calciatore che i bianconeri stanno seguendo con interesse da mesi.

C’è tanta voglia di voltare pagina in casa Juventus. I tifosi bianconeri attendono la svolta dopo una stagione, quella scorsa, in cui il numero delle delusioni ha certamente superato quello delle soddisfazioni.

Per il secondo anno consecutivo la Signora è rimasta all’asciutto di trofei: nonostante fosse impegnata su tre fronti la squadra di Massimiliano Allegri, oltre ad uscire con enorme anticipo dalla Champions League, non è mai stata in corsa per lo scudetto. E non è riuscita neppure a consolarsi con una delle due coppe che l’hanno vista protagonista da febbraio in poi, Europa League e Coppa Italia, fermandosi in semifinale. Motivo per cui ci si aspetta tanto da questo mercato. Ma soprattutto da Cristiano Giuntoli, l’ex direttore sportivo del Napoli che ha lasciato la società scudettata malgrado avesse ancora un anno di contratto pur di iniziare il prima possibile la sua avventura bianconera. A lui la proprietà ha affidato il non facile compito di avviare un nuovo ciclo vincente. Che possa far ritornare la Juventus ad essere dominante in Italia ma anche competitiva in campo internazionale.

Dalla Juventus all’Arabia, due club sauditi su Partey

Giuntoli per ora si sta concentrando quasi esclusivamente sulle operazioni in uscita. Prima di effettuare altri acquisti oltre a quello di Timothy Weah bisognerà sfoltire la rosa.

Solo una volte ceduti gli esuberi, la Juve piazzerà gli altri colpi in entrata. Intanto arrivano brutte notizie dal fronte Partey. Il centrocampista ghanese, seguito con attenzione dai bianconeri, potrebbe finire anche lui a giocare in Arabia Saudita. Secondo il giornalista di CBS Sports, James Benge, il giocatore attualmente in forza all’Arsenal gradirebbe Torino e la Serie A come prossima destinazione ma occhio alle tentazioni dei ricchi club arabi. Sulle tracce di Partey ci sarebbero infatti l’Al-Ahli – interessato pure a Pogba – e l’Al-Khaleej.