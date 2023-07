Juventus: annuncio social, il messaggio fa impazzire i tifosi

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: c’è un indizio che arriva direttamente dal web, ecco cosa è successo sul profilo Twitter della società bianconera.

Il messaggio della Juventus non è passato inosservato. Scatenati i tifosi che, sui social, hanno preso d’assalto il post della Vecchia Signora che ha annunciato l’arrivo in ritiro del calciatore. Il suo futuro sarà lontano da Torino?

C’è la svolta relativa al calciomercato della Juventus. Una parte dei tifosi ha espresso la propria opinione riguardo il calciatore che è attualmente in ritiro con la squadra bianconera. Un malcontento generale che ha scatenato i supporters che si sono divisi riguardo il futuro alla Juventus del centrocampista che non è riuscito a conquistare la piazza juventina.

Calciomercato Juventus: cambia il futuro del calciatore, ecco la reazione dei tifosi

Attraverso il profilo Twitter della Juventus alcuni tifosi hanno espresso il loro parere nei confronti di Manuel Locatelli. Il classe 1998, nell’immagine pubblicata dalla Juve, è già sembrato in palla e pronto per questo ritiro. Nonostante ciò, il centrocampista è finito nel mirino della critica con i tifosi bianconeri che hanno invitato la società a fare delle riflessioni riguardo il futuro del giocatore.

Attraverso il proprio profilo Twitter la Juventus ha fatto sapere che Manuel Locatelli è pronto per la prossima stagione. Il calciatore ha già raggiunto il ritiro della Continassa per allenarsi insieme ai suoi compagni. “E’ tornato Loca”, questo il messaggio del club che è stato surclassato dai commenti dei tifosi. La maggior parte ha espresso opinione negativa riguardo Locatelli che può lasciare la Juventus in questo calciomercato estivo 2023.È questo il parere di alcuni tifosi che hanno già scaricato il calciatore. Attesa la decisione della società anche se difficilmente arriverà l’addio dell’ex Sassuolo che è uno dei preferiti di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha sempre espresso la massima stima per il giocatore che anche la scorsa stagione ha trovato spazio all’interno delle rotazioni del mister che ha usato il giocatore sia come regista che come mezzala. La fiducia in Locatelli è abbastanza alta ecco perché il suo addio è quasi impossibile.