Processo ribaltato, la Cassazione dice sì: ha vinto la Juventus

Processo ribaltato, la Cassazione dà ragione alla Juventus che piazza il primo punto a favore. Ecco la decisione

Il processo contro la Juventus si terrà a Milano. Ed è questo un primo punto in fvore della Vecchia Signora che spingeva per questa soluzione. Ad antipare questa decisione ci ha pensato TuttoSport questa mattina in edicola.

La Cassazione in poche parole ha dato ragione alla società bianconera, deciderà il 6 settembre nel merito ma il Procuratore – spiega il quotidiano in edicola – ha già scritto che Torino non può essere competente per plusvalenze e falso in bilancio. In poche parole il processo contro la società bianconera verrà celebrato a Milano, così come voleva e sperava la società piemontese, che sin dal primo giorno ha spinto per questa soluzione.