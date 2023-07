Incredibile ma vero, adesso, potrebbe succedere. Il veterano bianconero potrebbe scegliere Roma: i dettagli.

La decisione del nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, di mettere Leonardo Bonucci fuori rosa ha scatenato l’interesse delle due grandi squadre di Roma: la Lazio e la Roma.

Il capitano della Juventus potrebbe infatti trasferirsi nella Capitale per la prossima stagione, trovando una nuova sfida e un’opportunità di rilancio nella sua carriera, come confermano le indiscrezioni provenienti dal tweet di ‘Niccolò Ceccarini’.

Bonucci nella Capitale: È derby tra Roma e Lazio

Dopo un periodo di grande successo con la Juventus, Bonucci sembra essere arrivato a un punto di svolta nella sua carriera. L’annuncio della sua esclusione dalla rosa bianconera ha aperto le porte a possibili nuovi scenari per il difensore italiano, che potrebbe scegliere tra le due big romane. La Lazio, guidata dall’allenatore Maurizio Sarri, è interessata a Bonucci per rinforzare il proprio reparto difensivo. La presenza di Sarri potrebbe essere un fattore determinante nella scelta del difensore, considerando la loro collaborazione positiva in passato durante l’esperienza alla Juventus. La Lazio vuole fare bene nelle competizioni europee e l’acquisizione di Bonucci sarebbe un segnale di ambizione e determinazione per il club.

Dall’altra parte della città, la Roma sta vivendo un periodo positivo e di vittorie dopo l’arrivo del nuovo allenatore José Mourinho che vuole fare ottimi risultati anche in campionato, dopo quelli raggiunti in Europa. Il tecnico portoghese ha sempre apprezzato le qualità di Bonucci e lo considera un elemento chiave per potenziare la propria difesa. La Roma ha l’obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano e internazionale, e l’arrivo di un calciatore esperto come Bonucci potrebbe contribuire a raggiungere questo importante obiettivo. Il capitano della Juventus potrebbe trasferirsi nella Capitale per la prossima stagione, trovando un nuovo ambiente e nuove sfide.

