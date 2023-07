Dal Milan alla Juventus: Giuntoli ‘indiavolato’, ora o mai più

By

Non appena arriva è già quasi rivoluzione. Giuntoli fa già il mercato in tutti i sensi: tutti i dettagli delle operazioni.

Il nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta mettendo in atto una serie di movimenti sul mercato che potrebbero portare importanti cambiamenti nella squadra bianconera. Diverse voci circolano riguardo ai giocatori in entrata e in uscita, con alcune situazioni che sembrano più definite di altre come conferma anche il tweet di ‘Franco Leonetti’.

Uno dei nomi che sta generando maggiore incertezza è quello di Leonardo Bonucci. Il difensore italiano, da anni una colonna portante della squadra, sembra essere più vicino all’addio che al rinnovo del contratto. Giuntoli sembra essere orientato a valutare attentamente l’offerta per il giocatore, considerando anche la possibilità di una sua partenza e già adesso il giocatore è stato messo fuori rosa ma un colpo su tutti, in entrata, sembra il profilo giusto per la mediana.

Bonucci out e Kessie in: Giuntoli decide la nuova Juve

Come anticipato, la Juventus sta valutando con attenzione la pista che porta a Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ex del Milan è considerato un profilo interessante per rinforzare il reparto mediano della squadra bianconera. Tuttavia, la decisione definitiva dipenderà anche dalle mosse che verranno fatte riguardo al futuro di un giocatore juventino: Paul Pogba che adesso è desiderio degli emiri dell’Arabia Saudita.

Un altro nome che potrebbe entrare nel radar della Juventus è quello di Domenico Berardi. Tuttavia, la sua possibile acquisizione sarebbe legata alla partenza di Federico Chiesa, solo in caso di un’offerta irrinunciabile. Berardi, attualmente al Sassuolo, è considerato un giocatore di qualità che potrebbe arricchire l’organico della Juventus. In mezzo a tutte queste trattative, c’è una conferma: Alex Sandro rimarrà alla Juventus. Il terzino brasiliano sembra avere il pieno sostegno di Allegri, nonostante tutto, che non intende privarsi delle sue prestazioni.