Calciomercato Juventus: sorpresa da Barcellona, l’affare è super

Arriva dalla Spagna l’annuncio relativo all’interesse della Juventus nei confronti del calciatore del Barcellona.

Colpo a sorpresa della Juventus che è pronta a strappare il calciatore al Barcellona. I catalani hanno necessità di vendere e i bianconeri sono pronti ad entrare in azione per soffiare a Xavi il calciatore che non rientra più nei piani della squadra blaugrana. Ecco tutti i dettagli riguardo questo affare di calciomercato.

Nell’incontro tra Allegri e Giuntoli s’è parlato soprattutto di calciomercato. Il tecnico livornese ha espresso il suo punto di vista riguardo l’organico a disposizione. Gradirebbe qualche innesto in più soprattutto a centrocampo e in attacco. E’ consapevole del fatto che, per sbloccare il mercato in entrata, saranno necessarie alcune cessioni. Ecco perché Allegri ha dato la sua disponibilità nell’attendere i nuovi rinforzi che potranno arrivare anche a fine mercato. Intanto, nella lista di Giuntoli è finito anche il calciatore del Barcellona.

Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo dal Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Giuntoli è pronto a portare alla Juventus Kessie. Il centrocampista del Barcellona è in uscita. Il club spagnolo è alla ricerca di una squadra che possa acquistare il calciatore della Costa d’Avorio.

Nel futuro di Kessie potrebbe esserci la Serie A con la Juventus pronta ad approfittare di questa occasione, prendendolo dal Barcellona a prezzo di saldo. I blaugrana sono disposti a “regalare” l’ex Milan che non rientra più nei piani di Xavi che ha deciso di puntare su altri calciatori in quella zona di campo. Ecco perchè non è da escludere neanche l’ipotesi del prestito con diritto di riscatto. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Quotidiano del Sud, Kessie è un obiettivo concreto non solo della Juventus ma anche della Roma che sta valutando la situazione con Tiago Pinto pronto ad entrare in azione al momento giusto. Intanto, da Torino fanno sapere che già c’è stato un primo sondaggio con l’entourage del calciatore e con il Barcellona che dal canto suo ha dato il via libera a questa trattativa visto che il centrocampista non rientra più nei piani di Xavi. Adesso bisognerà prima piazzare qualche esubero, Zakaria, Arthiur e Mckennie su tutti. Successivamente la Juventus penserà a rinforzare la mediana con l’innesto di un calciatore che può essere anche Kessie che è entrato prepotentemente nella lista della spese di Giuntoli.