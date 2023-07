(In)giustizia sportiva, il ribaltone ufficiale grida vendetta: “Juventus demolita”

(In)giustizia sportiva, il ribaltone che potrebbe essere ufficiale il prossimo 6 settembre grida vendetta: “Juventus demolita”

Nei giorni scorsi TuttoSport ha svelato che il procuratore della Cassazione ha detto che il processo contro la Juventus dovrebbe essere fatto a Milano, e non a Torino, dove la procura ha indagato. Un parere non vincolante ovviamente, e la decisione ufficiale arriverà solamente il prossimo 6 settembre. Sappiamo benissimo che c’è una questione di territorialità nel mirino dei legali bianconeri.

Una situazione che ancora di deve decidere, ma che non ha ammorbidito le polemiche attorno a quanto successo lo scorso anno alla società bianconera: penalizzata prima, poi che si è rivista dare i punti, e alla fine penalizzata di nuovo e anche in maniera definitiva dieci minuti prima di un match. Insomma, non il massimo. E a parlare di quello che è successo, parlando di una Juventus demolita, ci ha pensato Massimo Zampini durante il programma Juventibus. Ecco le sue parole e il suo pensiero sulla questione.

(In)giustizia sportiva: “Hanno demolito la Juventus”

“La Juventus è stata demolita dalla giustizia sportiva non sapendo se ci saranno degli sviluppi sul processo visto che al momento non c’è stato nessun rinvio a giudizio e sulla base di atti solamente dell’accusa e quindi non sappiamo nemmeno se le intercettazioni saranno rilevanti e poi atti raccolti da qualcuno che forse non lo avrebbe potuta fare”.

Insomma, in poche parole, un’annata vissuta in maniera clamorosa senza sapere quello che potrebbe ancora succedere. Non il massimo per un club quotato in borsa – e che quindi secondo la Legge dovrebbe avere un processo a Milano – e che ha perso anche sul campo tutte le possibilità di giocarsi una qualificazione alla prossima Champions League. Cosa che ha fatto perdere milioni e milioni di euro.