Restyling Juve, irrompe il Medio Oriente: ‘sgommata’ da 40 milioni

La Juventus è pronta ad un restyling totale dal costo di 40 milioni di euro. Un nuovo sponsor internazionale: i dettagli.

Il club bianconero si prepara a un cambio importante per la prossima stagione. La Juventus, uno dei club di calcio più prestigiosi d’Europa, sta valutando un cambio di sponsor per le sue maglie, con l’attuale sponsor ‘Jeep’ che sembra essere sulla strada dell’addio. Secondo l’ultima indiscrezione di ‘Tuttosport’, la società bianconera è alla ricerca di un nuovo sponsor che possa investire la considerevole cifra di 40 milioni di euro per griffare le maglie bianconere a partire dal 2024.

L’addio di Jeep come sponsor della Juventus rappresenterebbe una svolta significativa per il club, che ha mantenuto una solida partnership con l’azienda automobilistica per molti anni. Tuttavia, la Juventus sembra ora orientata a cercare nuove opportunità di sponsorizzazione e potrebbe guardare verso il Medio Oriente per trovare un nuovo partner.

USA o Medio Oriente: La Juventus cerca il nuovo sponsor

c’è un crescente interesse da parte di aziende e investitori del Medio Oriente a legare il proprio marchio alla Juventus. Il club bianconero ha una grande base di tifosi in questa regione e potrebbe rappresentare un’opportunità unica per un marchio di espandersi globalmente e sfruttare il grande appeal della squadra e dei suoi giocatori.

Allo stesso tempo, la Juventus ha pianificato incontri anche negli Stati Uniti per esplorare ulteriori opportunità di sponsorizzazione e di espansione del proprio brand. Il calcio europeo ha un seguito sempre più ampio negli Stati Uniti, e il club italiano vuole capitalizzare su questa crescita e attrarre nuovi fan e partner commerciali. La cifra di 40 milioni di euro che la Juventus spera di ottenere dal nuovo sponsor rappresenterebbe un investimento significativo, ma il club ritiene che la sua notorietà e il suo appeal internazionale siano in grado di attirare un partner di livello. Un nuovo sponsor potrebbe non solo fornire un’importante fonte di entrate, ma anche contribuire a rafforzare il brand bianconero a livello globale.