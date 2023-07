Scambio di documenti in corso: la Juventus ha chiuso un altro affare

Gli indizi erano stati chiari. Questa estate per la Juventus sarà un’estate che porterà cambiamenti profondi tra i bianconeri.

La società vuole decisamente voltare pagina rispetto al passato. Lo conferma anche il recente abbandono al progetto Superlega. Dopo l’ultima stagione nella quale non è arrivato alcun trofeo e solo un settimo posto in campionato per via della pesante penalizzazione subita, ora è tempo di dare una svolta.

Anche per quanto riguarda la formazione allenata da Massimiliano Allegri ci saranno dei profondi cambiamenti. L’intenzione è quella di puntare sempre più sulla linea verde ma allo stesso tempo si faranno gli investimenti giusti per aprire un nuovo ciclo vincente. Con la Juventus che però è chiamata anche al duro lavoro di riuscire a trovare una sistemazione adeguata a tutti quei calciatori che non rientrano nei piani tecnici dell’allenatore. Una lista alla quale recentemente si è aggiunto anche il difensore centrale Leonardo Bonucci.

Juventus, Ranocchia sta per passare all’Empoli

E’ soprattutto in mezzo al campo che i bianconeri hanno dei calciatori sulla lista dei partenti. Non solo Arthur, McKennie e Zakaria, ma anche Ranocchia. Che è tornato dal prestito dal Monza e non è destinato a rimanere alla corte di Massimiliano Allegri.

Il centrocampista infatti, come ha rivelato Alfredo Pedullà su Twitter, è destinato a passare all’Empoli. Lo scambio di documenti è già in corso. Non si conosce la formula del passaggio del calciatore in Toscana. Ad ogni modo l’Empoli in questi anni ha dimostrato di essere una squadra capace di valorizzare i giovani, Ranocchia avrà il giusto spazio per far emergere le sue qualità.