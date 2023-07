Calciomercato Juventus, colpo gobbo in mediana: svelata la formula

Calciomercato Juventus, l’idea stuzzica sempre di più i bianconeri: la formula che apre nuovi orizzonti.

La volontà di rinnovare l’organico con acquisti importanti si coniuga in casa Juventus con la necessità di piazzare quegli esuberi dai quali Giuntoli spera di ricavare un interessante tesoretto.

Soprattutto in mediana i tanti profili in uscita potrebbero essere propedeutici ad un restyling completo del centrocampo. Zakaria, Mckennie ed Arthur sono ormai al passo d’addio. Il tutto mentre la Juventus sta continuando a lavorare sotto traccia per assecondare le richieste di Max Allegri, che ha fatto il nome di Franck Kessié per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riferito da Sky, la ‘Vecchia Signora’ sta spingendo forte per riuscire a mettere le mani sull’ex mezzala del Milan, e sarebbe intenzionata ad imbastire l’affare con il Barcellona sulla base di un prestito con diritto di riscatto.