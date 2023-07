Pista bollente, scatto Juventus per Kessié: l’intrigo è doppio

La Juventus tenta lo scatto decisivo per Franck Kessié: dopo Lukaku, nuovo intrigo per l’ex Milan

Nelle ultime ore l’intrigo principale in casa Juventus riguarda Romelu Lukaku. L’Inter si è ritirata dalla corsa in seguito all’inserimento dei bianconeri.

Dopo aver appreso la volontà di aprire alla Juventus da parte del giocatore, i nerazzurri hanno fatto un passo indietro e adesso la Vecchia Signora potrebbe davvero affondare il colpo. Una pista caldissima che presto potrebbe portare ad un verdetto certo. In caso di approdo a Torino di Lukaku, i bianconeri libererebbero Dusan Vlahovic che ha già tante richieste in giro per l’Europa. La Juventus, però, si sta concentrando anche sul centrocampo e sono diversi i nomi che circolano. I bianconeri stanno monitorando Thomas Partey dell’Arsenal ma continuano a seguire anche altri profili. Negli ultimi giorni si sta scaldando la pista che porta all’ex Milan, Franck Kessié.

Juventus, scatto per Kessié: l’ex Milan vuole restare al Barcellona

Come riportato da Fabrizio Romano, Kessié è un obiettivo prioritario per la Juventus che sarebbe pronta a insistere nei prossimi giorni per capire la reale volontà del giocatore.

Il centroampista ivoriano, però, vorrebbe rimanere al Barcellona o provare un’esperienza in Premier League. Al momento quindi il suo ritorno in Italia appare piuttosto improbabile ma la Juventus intende spingere sull’acceleratore, cercando di persuadere il giocatore. L’anno scorso non ha reso come avrebbe dovuto e quest’anno ha voglia di riscattarsi, diventando un protagonista del Barcellona di Xavi. I bianconeri cercano un centrocampista dinamico ma che abbia anche dimestichezza col gol. Kessié conosce molto bene la Serie A e nei suoi anni in Italia ha dimostrato di avere nei piedi un buon numero di reti. Il classe ’96 in 5 anni di Milan ha collezionato 37 gol e 16 assist, a testimonianza della sua partecipazioni alle azioni da gol. In oltre è anche un ottimo rigorista, fattore per nulla irrilevante. Quest’anno, però, al Barcellona ha totalizzato appena 3 gol in tutta la stagione, uno score che l’ex Milan e Atalanta vuole assolutamente cambiare. La Juventus proverà a convincerlo ma la trattativa appare molto tortuosa.