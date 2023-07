Lukaku ‘per’ Pogba, cambiano i piani della Juve: attacco atomico

Per il calciomercato della Juventus questi sono davvero giorni cruciali, con tante trattative che dovranno essere definite.

La società bianconera ha ormai intrapreso un percorso di rinnovamento importante. Acquisti e cessioni che serviranno a definire la squadra che nel prossimo campionato sarà chiamata a puntare allo scudetto. L’obiettivo è quello di far dimenticare alla tifoseria l’ultima opaca stagione, che è stata molto travagliata.

La ricostruzione passa dalle sapienti mani di Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo, arrivato dal Napoli campione d’Italia, non ha affatto un compito semplice. Perché prima di poter operare e pensare ai volti nuovi da portare a casa bisogna fare i conti con le cessioni. Necessarie sia per alleggerire il monte ingaggi, sia per recuperare altre risorse da poter spendere altrove. Al momento dunque la priorità sembra essere quella di riuscire a trovare una sistemazione a tutti quei giocatori che non rientrano nei piani dell’allenatore Massimiliano Allegri. Una lista che non è affatto corta.

Juventus, Pogba in partenza per far arrivare Lukaku

Dunque fari puntati da parte dei tifosi su quello che potrebbe accadere nel corso dei prossimi giorni. Sì, giorni, perché comunque si deve cercare di completare la rosa al più presto. In modo che i volti nuovi possano integrarsi subito in gruppo ed essere pronti già per le prime partite del prossimo torneo.

Lukaku alla Juve se Pogba accetta l'Arabia Saudita. Vlahovic operazione scollegata. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 15, 2023

In queste ore si sta parlando molto del possibile affare Lukaku. Il contratto del belga è di sicuro molto oneroso. Ecco perché – come ha spiegato su Twitter il giornalista Graziano Carugo Campi – l’arrivo dell’ex Inter a Torino è legato all’addio di Paul Pogba. L’affare sarà possibile infatti solo se il centrocampista francese accetterà l’offerta che gli è arrivata dall’Arabia Saudita. Operazione che lascia sognare i tifosi: con la coppia Lukaku-Vlahovic in avanti sarebbe senz’altro una grande Juve.