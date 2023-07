Calciomercato Juventus, scambio titanico saltato: è stato fatto fuori

I tifosi della Juventus si aspettano che la loro squadra del cuore sia una delle grandi protagoniste del prossimo calciomercato.

Si vuole assolutamente riscattare l’ultimo opaca stagione che si è conclusa senza la conquista di alcun trofeo e con un settimo posto in campionato che non consentirà ai bianconeri di disputare la prossima edizione della Champions League.

La Juventus vuole vincere il prossimo campionato di serie A e regalare così una grande soddisfazione alla propria tifoseria. Per battere però una concorrenza che è sempre più forte e agguerrita ci sarà bisogno di tanti innesti in tutte le zone del campo. Dunque tanto lavoro all’orizzonte per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, chiamata dalla società per rinnovare e ringiovanire un organico che deve fare pur sempre i conti con il bilancio. Nelle prossime settimane dunque ci saranno sicuramente degli acquisti ma non si escludono delle cessioni dolorose per l’undici allenato da Massimiliano Allegri.

Quella della quale si sta parlando ormai da diverso tempo è quella di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è sulla lista dei cedibili, qualora alla Juve arrivasse un’offerta alla quale sarebbe difficile dire di no. Attenzione all’intrigo di attaccanti del quale si parla nelle ultime ore, con l’arrivo di Lukaku che sarebbe condizionato proprio alla cessione dell’ex Fiorentina.

Understand Dušan Vlahović is NOT part of Chelsea list. No negotiations and no talks — Juventus bid for Lukaku hasn’t changed Chelsea stance 🔵🇷🇸

As revealed one week ago, the only club actively working on Dušan Vlahović deal is Paris Saint-Germain. 🔴🔵

